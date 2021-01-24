Душ і окремий туалет: тревел-блогер показав елітне купе у потязі Укрзалізниці

У складі українського поїзда, який курсує у напрямку Запоріжжя – Київ, з'явився вагон підвищеної комфортності. Вагони з елітними купе Укрзалізниця закупила ще торік.

Тревел-блогер Олег Васильєв на своїй сторінці у Facebook показав, що розміщено у купе з підвищеним комфортом. Так, судячи з фото, там є окремий умивальник, урна, розетки 220В, шафа для одягу, монітор, вакуумні туалети та душова кабіна.

І ще: Укрзалізниця запустила нову послугу для пасажирів Інтерсіті

За словами чоловіка, вночі вагон габариту RIC є звичайним спальним – СВ на двох пасажирів. А днем він перетворюється у вагон першого класу з місцями для сидіння.

Вартість квитка за повним маршрутом становить 1299 і 648 гривень відповідно.

Читайте також: Укрзалізниця змінює колір пасажирських вагонів: фотопорівняння