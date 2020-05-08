У Wizz Air розповіли про посилені заходи під час авіаперельотів: що зміниться

Як змінилисяподорожі з Wizz Air під час пандемії

Популярний угорський лоукостер Wizz Air у травні відновив авіаперельоти з деякими країнами ЄС. Утім, подорожі зазнають певних змін. Про них ми й розповімо.

Дізнайтесь, що чекає на пасажирів, які планують подорожувати разом з Wizz Air.

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Передовсім зазначимо, що лоукостер почав літати з Австрії та Великої Британії. Також компанія запровадила низку заходів, які створені для забезпечення безпечних умов подорожей і для пасажирів, і для екіпажу.

Подорожі і екіпаж

У компанії зазначили, що протягом усього польоту екіпаж літака носитиме маски і рукавички. Також пасажирам роздаватимуть гігієнічні серветки. Що стосується покупок, то вони дозволяються. А от оплата рекомендується безконтактна.

Лоукостер також запровадив додаткові заходи безпеки, спрямовані на підтримку фізичної дистанції під час посадки, а також підвищення чистоти на борту літака. Мінімізуються також контакти між людьми під час бронюванні квитків, а також реєстрації на рейс.

Маски та польоти

Без маски на літак ви не потрапите. Вони тепер обов'язкові не лише для членів екіпажу, а й для кожного без винятку пасажира. Крім того, у компанії рекомендують використовувати й інші засоби захисту: рукавички, респіратори, а також захисні екрани.

Соціальна дистанція та гігієна

Wizz Air рекомендує усім без винятку дотримувати соціального дистанціювання. Причому не лише у літаку, а й поза ним. Персонал компанії кожного дня займається повною дезінфекцією літаків. Повітря на борту очищується автоматично за допомогою високоефективних повітряних фільтрів (HEPA-фільтрів), які видаляють з повітря 99,97% вірусів і бактерій.

Реєстрація та чек-ін

Для того, щоб мінімізувати соціальні контакти, у Wizz Air наполегливо рекомендують робити чек-ін в мережі. Його можна зробити щонайменше за 3 години до вильоту. Якщо аеропорт дозволяє, то лоукостер рекомендує самостійно здавати багаж на спеціальних стійках. Також самостійно сканувати посадкові талони перед посадкою на літак (якщо це можливо).

Дивіться, як виглядає подорож з Wizz Air під час карантину:

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, коли Україна зможе відновити міжнародне авіасполучення. За його словами, повноцінного відновлення влітку 2020 року чекати не варто. "Ми дуже обережно влітку спробуємо розпочати внутрішнє авіасполучення. З міжнародним – складніше. Рішення залежатимуть не лише від нас. Скажу відразу, що протягом літа повноцінного міжнародного авіасполучення не буде", – заявив Дмитро Кулеба.

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