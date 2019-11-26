У WhatsApp запустять нову цікаву функцію

Повідомлення користувачів у WhatsApp будуть тепер автоматично видалятися.

Розробники месенджера WhatsApp почали тестувати нову функцію, завдяки якій повідомлення користувачів будуть автоматично віддалятися через деякий час.

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Опція Видалення повідомлень вже з'явилася в оновленій бета-версії 2.19.348 для Android. Її можна буде увімкнути у вкладках Інформація про контакт і Групові налаштування чату. Через який період повідомлення видалятимуться зможе вибрати сам користувач. Пропонуються варіанти: година, день, тиждень, місяць і рік.

Днями інженери компанії Facebook, якій належить найпопулярніший месенджер, виявили небезпечну уразливість в WhatsApp.

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