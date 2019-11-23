Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Перші ластівки Чорна п'ятниця

У популярному серед українців месенджері знайшли небезпечну уразливість

  • 25
WhatsApp - фото 1
WhatsApp / zdnet

Інженери компанії Facebook, якій належить найпопулярніший месенджер, виявили небезпечну уразливість в WhatsApp.

Вона може привести до злому вашого телефону через шкідливий відеофайл. Не було оголошено, чи треба відкривати відеофайл або його можна просто відправити користувачеві, щоб дозволити хакеру зламати ваш телефон.

І ще: WhatsApp масово блокує користувачів месенджера: в чому причина

Ця помилка була у версіях додатків WhatsApp і WhatsApp для бізнесу для iOS, Android і навіть Windows Phone. Зловмисники можуть скористатися цією вразливістю, відправивши спеціальний відеофайл, що призводить до виконання шкідливого коду. Процес не вимагає аутентифікації і виконується при завантаженні шкідливого файлу в систему смартфона.

Ця помилка була виправлена ​​в останніх версіях WhatsApp, про неї розповіли тільки після випуску патчу. Експерти оцінили рівень вразливості як "високий" і порадили користувачам оновити свій додаток.

Читайте також: WhatsApp розробляє десктопний клієнт месенджера

Джерело: zdnet
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Що таке eSIM: усе, що потрібно знати про віртуальну СІМ-карту
  • 19 листопада, 12:24
  • 5198
Перші ластівки 7, 8 серія: дивитися онлайн несподіваний фінал серіалу
  • Вчора, 23:38
  • 388
Моделі 90-х: як змінилася розкішна квітка світу моди Коко Роша (18+)
  • 21 листопада, 14:14
  • 4918
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Суспільство