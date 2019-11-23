У популярному серед українців месенджері знайшли небезпечну уразливість

Інженери компанії Facebook, якій належить найпопулярніший месенджер, виявили небезпечну уразливість в WhatsApp.

Вона може привести до злому вашого телефону через шкідливий відеофайл. Не було оголошено, чи треба відкривати відеофайл або його можна просто відправити користувачеві, щоб дозволити хакеру зламати ваш телефон.

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Ця помилка була у версіях додатків WhatsApp і WhatsApp для бізнесу для iOS, Android і навіть Windows Phone. Зловмисники можуть скористатися цією вразливістю, відправивши спеціальний відеофайл, що призводить до виконання шкідливого коду. Процес не вимагає аутентифікації і виконується при завантаженні шкідливого файлу в систему смартфона.

Ця помилка була виправлена ​​в останніх версіях WhatsApp, про неї розповіли тільки після випуску патчу. Експерти оцінили рівень вразливості як "високий" і порадили користувачам оновити свій додаток.

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