У ВООЗ проти примусової вакцинації від коронавірусу: названо причину

Пандемія коронавірусу не відступає, однак Великобританія вже стала першою країною світу, яка схвалила вакцину. Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров’я виступають проти того, щоб щеплення були примусовими.

У ВООЗ наголосили, що проти примусової вакцинації людей від SARS-CoV-2. Така заява прозвучала від глави відділу з імунізації Кейт О'Брайан в ефірі телеканалу NBC.

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Експерт пояснила, що працівники медичної сфери отримають особливі рекомендації щодо щеплень, а керівництво держав повинне працювати над тим, щоб підняти рівень довіри до самої вакцинації.

“Я не думаю, що ми припускаємо, що якісь країни створять мандат на вакцинацію... Хоча звичайно, можуть бути країни або ситуації в країнах, де через професійні обставини необхідно буде надавати рекомендації щодо проходження вакцинації”, – пояснила вона.

Додамо, що в Україні понад половина громадян (55%) готова піти на щеплення, якщо не доведеться платити. Однак за гроші більшість опитаних (57%) відмовились від вакцини. Тим часом кількість українців, які планують оплатити цю процедуру сягає 35%.

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