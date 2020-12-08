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У ВООЗ проти примусової вакцинації від коронавірусу: названо причину

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ВООЗ проти примусової вакцинації - фото 1
ВООЗ проти примусової вакцинації

Пандемія коронавірусу не відступає, однак Великобританія вже стала першою країною світу, яка схвалила вакцину. Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров’я виступають проти того, щоб щеплення були примусовими.

У ВООЗ наголосили, що проти примусової вакцинації людей від SARS-CoV-2. Така заява прозвучала від глави відділу з імунізації Кейт О'Брайан в ефірі телеканалу NBC.

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Експерт пояснила, що працівники медичної сфери отримають особливі рекомендації щодо щеплень, а керівництво держав повинне працювати над тим, щоб підняти рівень довіри до самої вакцинації.

Я не думаю, що ми припускаємо, що якісь країни створять мандат на вакцинацію... Хоча звичайно, можуть бути країни або ситуації в країнах, де через професійні обставини необхідно буде надавати рекомендації щодо проходження вакцинації”, – пояснила вона.

У ВООЗ проти примусової вакцинації від коронавірусу: названо причину - фото 438278

Додамо, що в Україні понад половина громадян (55%) готова піти на щеплення, якщо не доведеться платити. Однак за гроші більшість опитаних (57%) відмовились від вакцини. Тим часом кількість українців, які планують оплатити цю процедуру сягає 35%.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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