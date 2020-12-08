Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 грудня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 8 грудня: в Україні виявлено 832 758 випадків коронавірусу.

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10 811 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 55 070 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 838 679 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 8 грудня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 838 679 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 832 758 Одужали 436 564 ​ Померли 13 928​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (82 810) та у Харківській області (59 739). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 18 824 Волинська область 26 475 Дніпропетровська область 45 752 Донецька область 26 235 Житомирська область 32 354 Закарпатська область 24 886 Запорізька область 34 886 Івано-Франківська область 39 541 Кіровоградська область 6 418 Київ 82 810 Київська область 44 554 Львівська область 50 787 Луганська область 7 141 Миколаївська область 21 798 Одеська область 52 853 Полтавська область 26 571 Рівненська область 34 088 Сумська область 33 904 Тернопільська область 29 977 Харківська область 59 739 Херсонська область 12 493 Хмельницька область 32 539 Чернівецька область 35 622 Черкаська область 27 913 Чернігівська область 21 599

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-12-2020:

Захворіли 67 956 925 Одужали 47 043 904 Померли 1 550 562 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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