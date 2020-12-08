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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 грудня

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 8 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 8 грудня: в Україні виявлено 832 758 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано ​​10 811 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 8 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 55 070 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 838 679 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 832 758
Одужали 436 564 ​
Померли 13 928​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (82 810) та у Харківській області (59 739). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 18 824

Волинська область

 26 475

Дніпропетровська область

 45 752

Донецька область

 26 235

Житомирська область

 32 354

Закарпатська область

 24 886

Запорізька область

 34 886

Івано-Франківська область

 39 541

Кіровоградська область

 6 418

Київ

 82 810

Київська область

 44 554

Львівська область

 50 787

Луганська область

 7 141

Миколаївська область

 21 798

Одеська область

 52 853

Полтавська область

 26 571

Рівненська область

 34 088

Сумська область

 33 904

Тернопільська область

 29 977

Харківська область

 59 739

Херсонська область

 12 493

Хмельницька область

 32 539

Чернівецька область

 35 622

Черкаська область

 27 913

Чернігівська область

 21 599

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 08-12-2020:

Захворіли

67 956 925
Одужали

47 043 904
Померли

1 550 562

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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