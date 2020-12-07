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У ВООЗ порадили, як уберегтися від COVID-19 під час зимових свят
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Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус поділився у Twitter рекомендаціями стосовно прийдешніх свят в умовах пандемії коронавірусу. Чиновник розповів, як краще відсвяткувати Новий рік та Різдво.
"Всі ми хочемо бути з нашими близькими під час майбутніх свят, але ми не повинні розслаблятися. Через COVID-19 свята пройдуть не так, як зазвичай, але це не означає, що ми не зможемо їх відзначити", – сказав Гебреісус.
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Державний діяч додав, що найкраще відмовитися від подорожей на новорічні свята і відзначати їх вдома. Не варто також запрошувати великі компанії до себе додому в цілях безпеки.
"Якщо ви все ж зустрінетеся з членами інших домогосподарств, зробіть це на вулиці, якщо зможете, збережіть дистанцію і надіньте маску", – підкреслив глава ВООЗ.
Чоловік нагадав, що маска і соціальна дистанція продовжують бути основними способами профілактики коронавірусу. Не варто відвідувати транспорт і торгові центри в час пік, а подарунки краще купити онлайн.
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