У ВООЗ порадили, як уберегтися від COVID-19 під час зимових свят

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус поділився у Twitter рекомендаціями стосовно прийдешніх свят в умовах пандемії коронавірусу. Чиновник розповів, як краще відсвяткувати Новий рік та Різдво.

"Всі ми хочемо бути з нашими близькими під час майбутніх свят, але ми не повинні розслаблятися. Через COVID-19 свята пройдуть не так, як зазвичай, але це не означає, що ми не зможемо їх відзначити", – сказав Гебреісус.

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Державний діяч додав, що найкраще відмовитися від подорожей на новорічні свята і відзначати їх вдома. Не варто також запрошувати великі компанії до себе додому в цілях безпеки.

"Якщо ви все ж зустрінетеся з членами інших домогосподарств, зробіть це на вулиці, якщо зможете, збережіть дистанцію і надіньте маску", – підкреслив глава ВООЗ.

Чоловік нагадав, що маска і соціальна дистанція продовжують бути основними способами профілактики коронавірусу. Не варто відвідувати транспорт і торгові центри в час пік, а подарунки краще купити онлайн.

We all want to be with our loved ones during the upcoming holidays, but we mustn't be complacent. #COVID19 is changing the way we celebrate, but it doesn’t mean we can’t celebrate. Be safe: follow local guidance, stay with your household & avoid crowds. #InThisTogether pic.twitter.com/lQtsFKmumT — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 6, 2020

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