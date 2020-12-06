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Коронавірус в Україні: скільки українців готові зробити щеплення від COVID-19

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Скільки українців за вакцину від коронавірусу - фото 1
Скільки українців за вакцину від коронавірусу

Ситуація з коронавірусом в Україні не покращується, однак у МОЗ вже повідомили про підписання договору щодо надання перших вакцин. Як українці ставляться до щеплення від COVID-19 – читайте далі.

Соціологічна група "Рейтинг" провела нове опитування щодо вакцинації від коронавірусу. Вдалось визначити, що понад половина громадян (55%) готова піти на щеплення, якщо не доведеться платити.

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Однак за гроші більшість опитаних (57%) відмовились від вакцини. Тим часом кількість українців, які планують оплатити цю процедуру сягає 35%.

Коронавірус в Україні: скільки українців готові зробити щеплення від COVID-19 - фото 437980

Варто додати, що більшість людей, які готові зробити тільки безкоштовне щеплення, представники літнього віку, а також мешканці сіл. Готові ж віддати гроші за вакцину молоді люди та містяни.

Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу повідомив, що не раніше кінця першого кварталу 2021 року в Україну доставлять перші 8 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. За його словами, першочергово вакцинацію зроблять медикам, а також людям із груп ризику.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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