На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У ВООЗ дали важливу пораду людям на самоізоляції
-
- 21
Тим, хто перебуває на самоізоляції, у Всесвітній організації охорони здоров'я дали важливу пораду. Вона допоможе підтримувати імунітет на належному рівні.
Тим людям, які відправилися на самоізоляцію, у ВООЗ рекомендують утримуватися від спиртних напоїв, а також куріння.
До теми: Супрун попросила Маска допомогти Україні, але втрутився її опонент: хто має рацію
З відповідною заявою виступив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.
Потрібно намагатися вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, підтримувати фізичну активність. Бажано відмовитися від куріння і спиртного, – сказав він під час онлайн-брифінгу.
Також Клюге нагадав, що найнебезпечнішим коронавірус залишається для людей поважного віку, а також тих, хто страждає від серйозних хронічних захворювань.
Зазначимо, що заступник міністра охорони Віктор Ляшко сьогодні наголосив на тому, що кожен українець повинен носити маски у громадських місцях. Це потрібно робити через те, що на нинішньому етапі усіх розглядають як потенційно інфікованих.
Читайте також: 5 речей, яких нас навчила пандемія коронавірусу
-
18:30Фахівці розповіли, чому корисно приймати холодний душ
-
18:22Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
18:10Майкл Щур рекомендує: які фільми та серіали варто подивитись на карантині
-
18:00Гороскоп на 3 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Названі несподівані психологічні наслідки самоізоляції
-
Коронавірус: онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
17:42У ВООЗ дали важливу пораду людям на самоізоляції
-
17:23Настя Каменських показала свою найкращу подружку
-
17:12Як характер людини впливає на її сон: цікаве дослідження
-
16:50Український оркестр дистанційно записав кліп: це треба бачити
-
16:41YouTube запустить сервіс для конкуренції з TikTok
-
16:31Коронавірус стане темою церемонії відкриття Олімпійських ігор у 2021 році
-
16:20Скасування ЗНО і карантин до 15 травня: МОН спростувало нові фейки
-
16:135 речей, яких нас навчила пандемія коронавірусу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:00Усі крапки над "і" – 5 книг про те, що нас чекає
-
15:49Названі овочі, які тільки заважають схуднути
-
15:25Зірка UFC показала, як голяка тренується з хлопцем: відверте фото
-
15:14Audi RS7 перетворили на 740-сильний суперкар
-
14:54У відкритому доступі з'явилися понад мільйон безкоштовних електронних книг
-
14:43Дивіться, як пара з різних країн влаштовує побачення на кордоні
-
14:26Британська порнозірка розкрила секрет своєї популярності (18+)
-
14:14Як не зійти з розуму під час карантину вдома: прості поради
-
14:05Супрун попросила Маска допомогти Україні, але втрутився її опонент: хто має рацію
-
13:55Пілот придумав, як розважитися під час карантину: кумедне відео
-
18:10Майкл Щур рекомендує: які фільми та серіали варто подивитись на карантині
-
16:00Усі крапки над "і" – 5 книг про те, що нас чекає
-
14:14Як не зійти з розуму під час карантину вдома: прості поради
-
11:00THE HARDKISS – Гора: дивіться новий потужний кліп про останній шанс для людства
-
10:06Новини про коронавірус в Україні: останні дані про хворих на 2 квітня
-
07:14Погода в Україні 2 квітня: весняне тепло повертається
- 01 квітня
-
20:29Ваш секс буде максимально яскравим: топ порад від експертів
-
18:105 культових комедій із видатними акторами-коміками, які точно розвеселять вас
-
15:47Коли в Україні буде пік епідемії коронавірусу: прогноз на основі порівняння з Іспанією
-
14:00ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти
-
11:051 квітня на карантині: жарти та приколи про самоізоляцію через коронавірус
-
10:06Коронавірус в Україні: останні новини 1 квітня про хворих на COVID-19
-
07:14Погода в Україні 1 квітня: прогноз на сьогодні по містах
- 31 березня
-
21:4510 ерогенних зон жінок, які має знати кожен чоловік
-
18:00Українське кіно онлайн: топ 15 фільмів, які можна подивитися вдома
-
16:04Українська музика березня 2020: нові пісні, які ви могли пропустити
-
14:00ZOOM – де скачати та як користуватись програмою для відеоконференцій
-
12:00ТЕСТ: 10 небанальних запитань про гроші
-
10:07Коронавірус в Україні: останні новини 31 березня про хворих на COVID-19
-
07:14Погода в Україні 31 березня: де пройдуть дощі зі снігом
- 30 березня
-
21:42Продовження гарантоване: 5 порад, які допоможуть зробити масаж її мрії
-
19:30Нові серіали квітня 2020: що варто переглянути цього місяця
-
17:21Як змінилася бразильська супермодель Ізабелі Фонтана: фото 18+
-
15:16Нова рок-музика березня 2020: плейлист найкрутіших треків за місяць
-
12:13Бабуся буде у захваті: круті та стильні смартфони, які сподобаються і вам