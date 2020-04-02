У ВООЗ дали важливу пораду людям на самоізоляції

Тим, хто перебуває на самоізоляції, у Всесвітній організації охорони здоров'я дали важливу пораду. Вона допоможе підтримувати імунітет на належному рівні.

Тим людям, які відправилися на самоізоляцію, у ВООЗ рекомендують утримуватися від спиртних напоїв, а також куріння.

До теми: Супрун попросила Маска допомогти Україні, але втрутився її опонент: хто має рацію

З відповідною заявою виступив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Потрібно намагатися вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, підтримувати фізичну активність. Бажано відмовитися від куріння і спиртного, – сказав він під час онлайн-брифінгу.

Також Клюге нагадав, що найнебезпечнішим коронавірус залишається для людей поважного віку, а також тих, хто страждає від серйозних хронічних захворювань.

У ВООЗ рекомендують відмовитися від шкідливих звичок

Зазначимо, що заступник міністра охорони Віктор Ляшко сьогодні наголосив на тому, що кожен українець повинен носити маски у громадських місцях. Це потрібно робити через те, що на нинішньому етапі усіх розглядають як потенційно інфікованих.

Читайте також: 5 речей, яких нас навчила пандемія коронавірусу