Супрун попросила Маска допомогти Україні, але втрутився її опонент: хто має рацію

Ексглава Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун звернулась до американського мільярдера Ілона Маска з проханням передати Україні апарати штучної вентиляції легень. Однак в розмову втрутився її опонент Володимир Арістов, звинувативши в усіх бідах саму Супрун.

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск у своєму Twitter написав, що його компанії готові безкоштовно віддати та доставити сертифіковані апарати штучної вентиляції легень тим країнам, де їх найбільше бракує. Нагадаємо, вони необхідні хворим на коронавірус, у яких COVID-19 проходить у важкій формі.

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У відповідь Супрун попросила Маска допомогти саме Україні: "Мене звати Уляна Супрун, я колишня міністерка охорони здоров'я, у нас лише 3500 апаратів ШВЛ на 37 мільйонів населення країни. Будь ласка, допоможіть нам".

We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know. — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2020

Що сталось

Ілон Маск на цей коментар поки що не відреагував, натомість на нього відповів опонент Супрун Вадим Арістов – директор Лабораторії практик майбутнього (Revival Institute for Future). "Мене звати Вадим Арістов, інфекціоніст та стратег з України. У нас дійсно, лише 7% апаратів ШВЛ від потреби. Але обговоріть, будь ласка, можливість поставки безпосередньо з Володимиром Зеленським. Адже пані Супрун людина, яка є винною в цій катастрофі".

Після шквалу критики в його бік він додав ще один твіт, де наголосив, що нам справді дуже потрібні апарати ШВЛ: "Я хочу переформувати свій коментар. Нам дійсно потрібна ця допомога. Нам не вистачає ШВЛ. Але ми повинні підтримувати виключно центральну владу, адже зараз багато внутрішнього політичного тиску, який ослаблює уряд під час COVID-19".

Хто такий Вадим Арістов

Як ми вже вказували, він є керівником Revival Institute for Future. Показово, що засновником цієї компанії є ВБО "Рада захисту прав та безпеки пацієнтів", яку створив Віктор Сердюк. Останній постійно виступав проти закупівель ліків через міжнародні організації, які почали купувати більшість ліків не у дистриб'юторів, а напряму у виробників.

Водночас Віктор Сердюк підтримував не пацієнтів, а фармацевтичних виробників, коли ті без необхідних клінічних випробувань хотіли продавати українським пацієнтам ліки проти гепатиту С.

Сам Арістов претендував на посаду керівника Національної служби здоров'я України в 2020 році, але не пройшов конкурс. "Мене … зняли із "шорт-ліста", поставивши "0" за стресостійкість. Від комісії я отримав докори за підняття "неактуальної" для НСЗУ теми інфекційного контролю", – писав він.

Арістов був замішаний у скандалі в Інституті серця. Тоді директор закладу Борис Тодуров після переховування співучасника вбивства журналіста В'ячеслава Веремія, тітушки Вадимом Крисіним в дитячому відділенні Інституту запросив тренерів, щоб навчити персонал, як правильно "відмазуватись" в таких випадках. Тоді тренінг на прикладі "кейсу Крисіна" провів саме Вадим Арістов.

Перевірка заяв Арістова про Супрун

Після перепалки в Twitter Вадим Арістов опублікував пост у Facebook, де висунув 10 звинувачень Уляни Супрун. Команда Vox провела аналіз цих слів і ось вам спойлер: жодне зі звинувачень не виявилось правдивим. Додамо, що сама Супрун на заяви Арістова поки що не відреагувала.

1. "Закрила в 2017 році Держсанепідслужбу – єдиний протиепідемічний інститут в державі" (неправда)

У 2014 році ще до приходу Супрун було рішення про утворення Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, якій мали передати функції Держсанепідслужби. У 2017 році Уряд скасував рішення про цю реорганізацію та вирішив ліквідувати Держсанепідслужбу, оскільки її функції забезпечували МОЗ, Держпраці та Держпродспоживслужба. Крім того, зараз функції по боротьбі з епідеміями покладено на Центр громадського здоров'я.

2. "Припинила підготовку епідеміологів. Зараз їх близько 500 на всю країну" (неправда)

Підготовка епідеміологів триває. А офіційно немає цифри "500"епідеміологів. Основний "провал" у кількості епідеміологів був з 2011 до 2012 року, а не при Супрун.

3. Замість використання кредиту Світового банку (215 млн доларів) на закупівлю найкритичнішого обладнання – використала, як кажуть деякі розслідувачі, 6 млн доларів на власний піар і "тренінги" (маніпуляція)

Розслідування проводили не авторитетні ЗМІ чи журналісти, а сайт Український репортер, і замість фактів та доказів у цьому "розслідуванні" – лише наклепи та емоції. Ані кримінального провадження, ані судового рішення по цих звинуваченнях не було, що зайвий раз підтверджує їх безпідставність.

4. Витиснула з центральних органів охорони здоров'я багатьох "робочих лошадок" – фахівців з медичною освітою, які знали, що врахувати, щоб при новому сильному лідері модернізувати систему на практиці.

Це оціночне судження, яке нічим не підтверджене.

5. Сплачувала величезній команді свого оточення зарплати понад 100 тисяч, у той час, як рядові лікарі продовжують звільнятися через мізерну, нереальну для виживання зарплату у 3-6 тисяч (неправда)

Понад 100 тисяч ні Супрун, ні її заступники не отримували, а лікарі не "продовжували звільнятися" – кадровий дефіцит лишався всі ці роки практично на тому ж рівні. А після реформи "первинки" зарплати сімейних лікарів виросли у кілька разів.

6. Створила значний потік виїзду медичної молоді і лікарів середнього віку... Виїхало понад 10 тисяч лікарів (маніпуляція)

Кількість лікарів усіх спеціальностей практично не змінюється – їх близько 186 тисяч (до 2017 року). У 2018-2019 роках МОЗ підтверджував таку ж цифру. Про виїзд лікарів за кордон не існує жодної підтвердженої цифри, але навіть якщо припустити, що справді виїхали 10 тисяч, – це лише 5% від загальної кількості лікарів.

7. Пані Уляна була найтриваліший час на посаді міністра. Аргументи про те, що ніхто не знав про пандемію – не приймаються. Епідемія SARS була в 2002 році. Ті країни, які схотіли, – підготувалися (маніпуляція)

Ніхто в світі не був готовий до пандемії. Розвинені країни також потерпають від швидкого поширення хвороби, дефіциту витратних матеріалів, тестів та апаратів ШВЛ. Це не провина конкретної особи.

8. Скасовувала статистичну форму №12. Через це зараз немає повноцінного механізму, щоб оцінити захворюваність на ГРВІ або пневмонії (маніпуляція)

Ця форма була річною – з неї не можна було б отримати оперативної інформації. А ще форма була великою та застарілою – її ліквідували, щоб знизити навантаження на медперсонал.

9. Представник команди пані Супрун – депутатка з Голосу – ініціювала атаку і травлю у ЗМІ перших українських розробників ПЛР тест-систем. У нас були свої тести ще наприкінці січня, ми знищили таку ініціативу. І закуповуємо зараз з-за кордону набагато дорожче (маніпуляція)

Йдеться про скандал з розробниками тестів на коронавірус. Олександра Устінова, депутатка "Голосу", знайшла інформацію, що під виглядом виготовлення українських тест-систем їх збираються закуповувати в російської компанії. Пізніше представник компанії визнав, що вони використовували російські реагенти і запропонував від них відмовитися.

Але Устінова не була "представницею команди Супрун" – з 2014 року вона працювала у ГО "Центр протидії корупції", де займалася медичними розслідуваннями.

Вартість іноземних тест-систем складає 300-600 гривень. Про тести українського виробництва писали, що вони "мають бути дешевші", але про конкретну ціну не йшлося. А наявність чи відсутність тестів не впливає на кількість заражених.

10. Порушила всі підходи з менеджменту змін під час запуску медреформи... Зміна принципів фінансування і обліку результатів повинна була відбутися інакше, не через насильство (неправда)

Медреформа передбачала перехідні періоди для лікарень, і їх готовність зросла з 30% до 90% до старту реформи "вторинки". Подальші очільники МОЗу теж публічно виступали за медреформу, і вона таки почалася з 1 квітня 2020 року.

Наприкінці свого допису Арістов наголосив, що дуже хоче, щоб Україна таки знайшла 60 тисяч апаратів ШВЛ. Але обґрунтування такої цифри автор не надав.

Зауважимо, що апарати штучної вентиляції легень – це не рядова медична техніка, для її використання необхідні лікарі зі спеціальними навичками та правильно обладнані палати. Тож 60 тисяч апаратів ШВЛ можуть нічого не значити для України в умовах неповної готовності лікарень до пандемії.

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