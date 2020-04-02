Чому всі в Україні зобов'язані носити маски: пояснення МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я наголосили на тому, що людям потрібно носити маски під час перебування у громадських місцях (крамницях, аптеках тощо). Це робиться через те, що на нинішньому етапі усіх розглядають як потенційно інфікованих.

Відповідну заяву зробив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 2 квітня.

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Ми розуміємо, що маска не захищає людину. Але коли є маска, то виділення біологічного матеріалу, яке може містити збудник, зменшується, і не досягає півтора метра, а може виділятись не більше ніж на 10-15 сантиметрів, – наголосив він.

Відтак, маска знижує ризики зараження інших тими, хто може бути інфікованим, але не мати симптомів коронавірусу. Це особливо актуально у тих місцях, де неможливо дотримуватися соціальної ізоляції.

Наразі у МОЗ рекомендують усім носити маски

Також Віктор Ляшко додав, що респіратори з клапанами видиху, на відміну від масок, захищають лише тих, хто ці респіратори носить. Натомість люди довкола все одно перебувають у зоні ризику.

Клапан видиху дозволяє виділятись великій кількості повітряного потоку, який може містити збудник інфекційної хвороби, – уточнив санітарний лікар.

Нагадаємо, що вчора стало відомо про те, що уряд має наміри посилити обмеження на час карантину по всій Україні. Зокрема, є можливість заборони перебування у громадських місцях без надягнутої маски або респіратора.

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