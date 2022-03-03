У Вільнюсі вулицю, де розташоване посольство РФ, назвуть на честь Героїв України

Мер Вільнюса Ремігіс Шимасюс звернувся до посольства Росії у Литві з рекомендацією змінити адресу на візитівках. Адже тепер його адреса – вулиця Героїв України.

Про це у своєму фейсбуці повідомив сам мер міста.

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"Ми домовилися, що поки безіменна вулиця, яка веде до посольства РФ, буде названа вулицею Українських Героїв", – написав він.

Відтепер візитна картка кожного співробітника посольства Росії має віддати шану Героям України.

Шимасюс зазначив, що формальності будуть вирішені найближчим часом у порядку, встановленому законом. Також він додав, що пошта Литви не обов'язково доставлятиме листи, якщо адреса вказана неправильно. Єдиною адресою на вулиці Українських Героїв буде російське посольство.

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