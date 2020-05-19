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Коронавірус Карантин

У Києві показали гігантську чергу на автобус з висоти пташиного польоту

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Київ у заторах - фото 1
Київ у заторах / gazeta

Після послаблення карантину у Києві щоранку відбувається транспортний колапс через велику кількість людей, які хочуть дістатися до роботи. У мережі показали гігантську чергу на зупинці громадського транспорту.

Так, фото опублікували на сторінці "ДТП Кyiv.ua" у Facebook, повідомивши що ця черга у кілька сотень метрів очікує автобуса №114 на кінцевій зупинці в житловому масиві "Троєщина". Знімок, очевидно, зроблений з вікна сусіднього будинку, наочно демонструє проблему, з якою стикаються всі працюючі жителі Києва кожен ранок і вечір.

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"Київ. Троєщина. Кінцева 114. Сьогодні вранці. Гарного дня! Спасибі за те, що ви робите. Черга метрів 150", – прокоментували кадр у мережі.

У Києві показали гігантську чергу на автобус з висоти пташиного польоту - фото 404794

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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