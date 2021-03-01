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У Венеції пересохли канали, які зазвичай переповнені водою

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У Венеції пересохли канали, які зазвичай переповнені водою - фото 1

Зазвичай у цей період Венеція потерпає від повеней, але в цьому році через рекордний відлив багато венеціанських каналів залишилися без води

Два місяці тому понад 70% міста було під водою, проте тепер Венеція страждає від посухи. У каналах майже повністю зникла вода. Човни і гондоли, які перевозять туристів осіли на дні. По місту буде складніше пересуватися й багатьом місцевим жителям, для яких човни і катери є єдиним транспортним засобом.

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В Гранд-каналі – найбільшій протоці між островами венеціанської лагуни – вода все ж залишилася. Але її рівень помітно впав. А загалом через рекордний відлив рівень води у Венеції в цьому році знизився на 48 сантиметрів.

У Венеції пересохли канали, які зазвичай переповнені водою - фото 449624

У Венеції пересохли канали, які зазвичай переповнені водою - фото 449625

У Венеції пересохли канали, які зазвичай переповнені водою - фото 449626

У Венеції пересохли канали, які зазвичай переповнені водою - фото 449627

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Джерело: businessinsider
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