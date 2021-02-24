Грузія скасовує карантин і відкриває кордони для туристів: правила в'їзду

У Грузії скасовують низку обмежень, які були введені через пандемію коронавірус, а також з 1 березня відкривають кордони для туристів. Дізнайтеся про умови, які дозволяють потрапити у країну.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що країна відкривається для мандрівників. З 1 березня в Грузію зможуть в'їжджати громадяни України, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Росії та Білорусі при пред'явленні негативного ПЛР-тесту.

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"Уряд знімає обмеження з 25 лютого на рух міжміського транспорту. Також з 25 лютого будуть відкриті готелі на гірських курортах. Ресторани та об'єкти громадського харчування зможуть працювати в закритих просторах крім вихідних днів у Батумі з 1 березня, а по всій Грузії з 8 березня", – розповів прем'єр.

Також з 1 березня дозволяється робота музеїв і бібліотек, а з 15 березня студенти можуть повернутися на навчання в аудиторії. При цьому чиновник підкреслив, що залишається в силі обмеження на пересування в нічний час, а точніше з 21:00 до 5:00.

"Сухопутні кордони Грузії як і раніше залишаються закритими для іноземних громадян", – зазначив Гарібашвілі.

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