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На Занзібарі вводять дрес-код для туристів

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Занзібар - фото 1
Занзібар / trip-point

Влада острова Занзібар пригрозила туристам штрафами за неналежний одяг поза пляжних зон.

"Останнім часом відзначаються випадки порушення звичаїв, традицій, цінностей культури Занзібару, особливо в плані одягу. Ситуація ускладнюється тим, що багато туристів з'являються у відвертих нарядах в громадських місцях", – йдеться в пресрелізі, поширеному урядом провінції Занзібар в Танзанії.

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Влада острова на першому етапі обмежаться попередженнями і роз'яснювальною роботою. Але якщо туристи продовжать з'являтися в громадських місцях в купальниках і занадто відвертих нарядах, їм загрожують штрафи від 700 до 5 000 доларів або навіть тюремне ув'язнення.

Згідно з правилами поведінки туристів в Танзанії, затвердженим ще у 2015 році, їм дозволено бути на вулицях міст і селищ країни (за винятком пляжу і території готелю) тільки в одязі, що закриває пупок і коліна. Крім того, туристи "не мають ходити по вулицях в білизні". Порушення норм пристойності не тільки дратує місцевих жителів, а й суперечить мусульманським законам країни. Уряд Занзібару невдоволений ситуацією, що склалася і посилює покарання за порушення поведінки.

На Занзібарі вводять дрес-код для туристів - фото 449141

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Джерело: atorus
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