У Великобританії з'явиться дорога з нульовим рівнем викидів

Навесні 2020 року у Великобританії введуть в експлуатацію дорогу з нульовим рівнем викидів. Це проєкт влади Лондона для зменшення рівня викидів в атмосферу, що виходять від авто. 24 години на добу, сім днів на тиждень по дорозі Beech Street буде заборонено пересування бензинових і дизельних машин.

Перш ніж прийняти остаточне рішення з приводу довгостроковості проєкту, запустять пробний період на 18 місяців. Автомобілям, що працюють на електриці і водні, дозволять доступ на вулицю, в той час як гібридні транспортні засоби можуть їздити нею лише в разі, якщо вони здатні проїхати не менше 32 км в режимі нульового викиду. Відомо, що буде дозволено пересування машин для вивозу сміття та аварійного транспорту.

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Відслідковувати, які транспортні засоби в'їхали в зону, а також здійснювати оцінку, чи підпадають вони під дію правил будуть камери з автоматичним розпізнаванням номерних знаків. У разі порушення, водієві призначать штраф в 130 фунтів стерлінгів. При оплаті штрафу протягом двох тижнів, ціна зменшиться у 2 рази і складе 65 фунтів стерлінгів.

Влада Лондона стверджує, що відбудеться спеціальна інформаційна кампанія, завдяки якій максимальна кількість людей дізнаються про перекриття руху. Більш того, при в'їзді на дорогу розмістять спеціальні попереджувальні знаки. Експериментальна схема руху впроваджується з використанням новітніх технологій. Якщо проєкт виправдає очікування, його розширять, масштабуючи подібні схеми пересування.

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