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Новий рік 2020

Мережу підірвало відео, на якому електрокар Mini взяв на буксир величезний Boeing

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Mini Cooper SE взяв на буксир Boeing - фото 1
Mini Cooper SE взяв на буксир Boeing / namastecar

Електромобіль Mini Cooper SE, який дебютував влітку 2019 року, виявився дуже затребуваним. Зараз майже 100 тисяч людей вже виявили бажання придбати новинку. А після ефектного ролика інтерес до електрокара зріс ще більше.

Так, станом на початок 2020 року Mini отримала понад 90 тисяч попередніх замовлень від потенційних клієнтів на новий Cooper SE. І це при тому, що ще в серпні кількість "бронювань" було менше у 2 рази – тоді автовиробникові надійшло 45 000 заявок.

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Що цікаво, незадовго до прем'єри Cooper SE британці випустили ролик з новою машиною, який повинен був підігріти до неї інтерес, і, схоже, це спрацювало. У відео MINI показав здатності силової установки: електрокар взяв на буксир 150-тонний вантажний літак Boeing 777F, і успішно простягнув його кілька десятків метрів по злітно-посадковій смузі.

Виробництво електромобіля MINI стартувало в листопаді, перші клієнти отримають свої машини в березні 2020 року.

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Джерело: youtube
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