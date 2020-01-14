Мережу підірвало відео, на якому електрокар Mini взяв на буксир величезний Boeing

Електромобіль Mini Cooper SE, який дебютував влітку 2019 року, виявився дуже затребуваним. Зараз майже 100 тисяч людей вже виявили бажання придбати новинку. А після ефектного ролика інтерес до електрокара зріс ще більше.

Так, станом на початок 2020 року Mini отримала понад 90 тисяч попередніх замовлень від потенційних клієнтів на новий Cooper SE. І це при тому, що ще в серпні кількість "бронювань" було менше у 2 рази – тоді автовиробникові надійшло 45 000 заявок.

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Що цікаво, незадовго до прем'єри Cooper SE британці випустили ролик з новою машиною, який повинен був підігріти до неї інтерес, і, схоже, це спрацювало. У відео MINI показав здатності силової установки: електрокар взяв на буксир 150-тонний вантажний літак Boeing 777F, і успішно простягнув його кілька десятків метрів по злітно-посадковій смузі.

Виробництво електромобіля MINI стартувало в листопаді, перші клієнти отримають свої машини в березні 2020 року.

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