Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото

Екотренди повільно, але впевнено поширюються на більшість країн світу. Не став вийнятком і Таїланд, де з 2020 року у великих торгових мережах заборонили пластикові пакети. Дивіться, які креативні ідеї виникли у місцевих жителів на цю тему.

Таїланд зустрів 2020 рік з радикальних нововведень, спрямованих на захист навколишнього середовища. Одноразові пластикові пакети тепер заборонені в деяких найбільших магазинах. Це спільна кампанія місцевої влади і рітейлерів, націлена на повну заборону у 2021 році.

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Найцікавіше – як до нових правил пристосувалися покупці. Ніхто не ниє в соцмережах: тайці підтримують зміни. Тепер вони ходять в магазин з валізами, кошиками, горщиками та іншими підручними предметами. Загалом, проявляють креативність:

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