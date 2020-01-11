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Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото

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Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 1

Екотренди повільно, але впевнено поширюються на більшість країн світу. Не став вийнятком і Таїланд, де з 2020 року у великих торгових мережах заборонили пластикові пакети. Дивіться, які креативні ідеї виникли у місцевих жителів на цю тему.

Таїланд зустрів 2020 рік з радикальних нововведень, спрямованих на захист навколишнього середовища. Одноразові пластикові пакети тепер заборонені в деяких найбільших магазинах. Це спільна кампанія місцевої влади і рітейлерів, націлена на повну заборону у 2021 році.

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Найцікавіше – як до нових правил пристосувалися покупці. Ніхто не ниє в соцмережах: тайці підтримують зміни. Тепер вони ходять в магазин з валізами, кошиками, горщиками та іншими підручними предметами. Загалом, проявляють креативність:

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379182

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379183

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379184

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379185

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379186

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379187

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379189

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379188

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379190

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379191

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379192

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379193

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379194

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379195

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379196

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379197

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379198

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379199

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379200

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379201

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379202

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379203

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379204

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379205

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379206

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379207

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379208

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379209

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379210

Жителі Таїланду знайшли 30 альтернатив пластиковим пакетам: яскраві фото - фото 379211

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Джерело: boredpanda
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