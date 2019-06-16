У Великобританії заборонили реклами з неумілими водіями-жінками

У Великій Британії вирішили переглянути правила реклами та заборонити користуватись гендерними стереотипами, які можуть зашкодити. Тому роликів з жінкою-водієм, яка не може припаркуватись самостійно, більше не буде.

Британський регулятор стандартів реклами (Аdvertising Standards Аuthority (ASA) наклав заборону на використання "шкідливих гендерних стереотипів" у всіх ЗМІ та у рекламі. Тому жодні відео, які намагаються щось продати британцям, не зможуть більше показувати лінивих чоловіків, які не хочуть прибирати вдома, а також жінок за кермом, які не можуть припаркувати авто.

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Таким чином ніде не можна буде побачити людей, які через власну стать не можуть чи не хочуть виконувати якусь роботу. До слова, правило дійсне для всіх: і для інтернету, і для телебачення, і для газет та журналів.

Нововведення вже сприйняли доволі позитивно, а причиною для нього став аналіз реклами. Виявилось, що шкідливі стереотипи здатні "обмежувати вибір, прагнення та можливості дітей, молоді та дорослих, а деякі рекламні матеріали посилюють ці стереотипи". Фахівці наголошують, що такі речі лише погіршують ситуацію з нерівністю серед британців і не тільки.

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