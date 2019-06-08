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У Tinder з'явилось корисне нововведення, яке суттєво полегшить пошуки

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Тепер користувачі зможуть вказувати сексуальну орієнтацію - фото 1
Тепер користувачі зможуть вказувати сексуальну орієнтацію

Додаток для швидких знайомств Tinder отримав корисне нововведення, яке позитивно вплине на тих, хто шукає розваг. Тепер у сервісі з'явиться пункт «Сексуальна орієнтація» у профілі користувачів.

В інформації про себе можна буде вибрати один із дев'яти пунктів: гетеросексуал, гей, лесбіянка, бісексуал, асексуал, демісексуал, пансексуал, квір і має сумнів.

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Поточні користувачі зможуть оновити свої анкети, а новим запропонують вказати орієнтацію відразу при реєстрації. Після цього додаток точніше буде підбирати пари.

Тепер можна вибрати сексуальну орієнтацію - фото 332810

Нова функція з'явиться у користувачів США, Англії, Ірландії, Австралії та Нової Зеландії в цьому місяці – в інші країни оновлення прийде трохи пізніше.

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Джерело: theverge
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