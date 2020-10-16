У Великобританії великі торгові мережі відмовилися від блискіток на різдвяних товарах

Великі британські торгові мережі Morrisons, John Lewis і Waitrose заявили, що цього року не будуть використовувати блискітки в одноразових різдвяних товарах власного виробництва, наприклад, листівках, наклейках і обгорткового паперу. Вчені вважають це кроком у правильному напрямку.

Для виготовлення блискіток використовують саме мікропластик, частинки якого менш як 5 міліметрів в діаметрі. В останні роки мікропластик став об'єктом підвищеної уваги, вчені знаходять його всюди. Він забруднює океан, де може потрапляти в організм риб і інших тварин. Австралійські дослідники в жовтні опублікували звіт, в якому йдеться про те, що на дні світового океану може перебувати від 9,25 до 15,8 мільйона тонн такого пластику.

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Деякі дрібніші частинки можуть висіти в повітрі як невидимі забруднювачі атмосфери і переміщатися на дуже далекі відстані, через що їх знаходять навіть в незаселених місцях. У порівнянні з іншими видами мікропластику, блискітки містять метали та добавки, які особливо шкідливі для навколишнього середовища. При цьому в його загальному обсязі глітер займає менш як 1%, зазначив професор Роберт Хейл з Віргінського інституту морських наук.

Morrisons, John Lewis і Waitrose хоч і відмовилися від блискіток, але як і раніше продають товари, які містять пластик або поставляються в пластиковій упаковці. При цьому там підкреслили, що в останні роки значно знизили кількість подарункових упаковок і прикрас з використанням пластику, а також заявили про плани продовжувати роботу в цьому напрямку.

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