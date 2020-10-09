Ентузіасти з Нідерландів створили авто з відходів: відео

У нідерландському технічному університеті Ейндховена студенти створили автомобіль з відходів. Для створення машини використовували ПЕТ-пляшки, побутові відходи і пластик. Над технологією працювали 22 ентузіасти.

Повідомляється, що протягом пів року 22 студенти нідерландського університету розробляли машину з ПЕТ-пляшок, пластику і побутових відходів. Так, під час співпраці з іншими компаніями ентузіасти також створили нові матеріали з відходів. Їм вдалося безпечно і міцно з'єднати їх з іншими матеріалами.

І ще: Подивіться, як розвалюється болід під час дрег-заїзду: моторошне відео

Метою роботи є демонстрація того, що відходи можуть бути сировиною для багатьох елементів авто. Наступним кроком студенти сподіваються довести безпеку свого творіння і випустити його на дороги.

Читайте також: Як виглядає найдешевший електрокар за 3600 євро: відеоогляд від китайських блогерів