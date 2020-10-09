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Ентузіасти з Нідерландів створили авто з відходів: відео

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Автомобіль з відходів - фото 1
Автомобіль з відходів / nos

У нідерландському технічному університеті Ейндховена студенти створили автомобіль з відходів. Для створення машини використовували ПЕТ-пляшки, побутові відходи і пластик. Над технологією працювали 22 ентузіасти.

Повідомляється, що протягом пів року 22 студенти нідерландського університету розробляли машину з ПЕТ-пляшок, пластику і побутових відходів. Так, під час співпраці з іншими компаніями ентузіасти також створили нові матеріали з відходів. Їм вдалося безпечно і міцно з'єднати їх з іншими матеріалами.

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Метою роботи є демонстрація того, що відходи можуть бути сировиною для багатьох елементів авто. Наступним кроком студенти сподіваються довести безпеку свого творіння і випустити його на дороги.

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Джерело: nos
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