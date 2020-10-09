Німці створили пластик, який розкладається за 12 місяців

Співробітники берлінського Інституту виробничих систем і технологій проєктування імені Фраунгофера представили біопластик, при виготовленні якого використовуються промислові відходи, зокрема масла з високим вмістом залишкових мінералів. Саме вони дозволяють створити новий біопластик.

Новий матеріал за своїми властивостями нагадує поліпропілен, але здатний розкластися на звичайному звалищі протягом 6-12 місяців під впливом мікроорганізмів. Звичайний же пластик може розкладатися протягом десятків і сотень років.

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При цьому вчені все одно дотримуються думки про те, що вироби з пластику краще використовувати повторно або переробляти. Розробку пропонують використовувати для одноразових товарів.



Звичайний пластик може розкладатися сотні років

Раніше бренд J.W. Anderson випустив колекцію сумок, зроблених з перероблених пластикових пляшок. Для виробництва матеріалу на одну сумку знадобилося близько дев'яти півлітрових пляшок.

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