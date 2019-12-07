У Великобританії оцінили якість повітря за допомогою сигарет

Проаналізувавши забрудненість повітря по всій Великобританії, вчені з'ясували, що 23 з 25 найбільш забруднених регіонів країни розташовані в її столиці. Причому, оцінювалася якість повітря за допомогою сигарет!

Британський кардіологічний фонд встановив, що Лондон – найзабрудненіша частина Англії. Згідно з проведеним дослідженням, його жителі вдихають на рік таку ж кількість шкідливих речовин, що міститься у 160 сигаретах.

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Найгірше повітря – у Ньюемі (159 сигарет). За ним йдуть такі райони: Вестмінстер (157 сигарет); Кенсінгтон і Челсі (156); Іслінгтон (156); Уолт-Форест (156) і Хакні (155).

Поза Лондоном найбільш забруднене повітря – у місті Слау (145 сигарет) і в Дартфорді (144). Найчистіше повітря виявилося на Зовнішніх Гебридських островах – там люди "отримують" по 40 сигарет на рік.

Кардіологи звертають увагу на те, що частинки, вдихувані в забруднених регіонах, можуть наблизити смерть від серцево-судинних захворювань. Тому фонд вимагає від уряду посилити контроль за викидами в повітря.

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