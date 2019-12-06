Іспанці запропонували Греті Тунберг дістатися на віслюку з Лісабона в Мадрид

Жителі іспанського міста Талавера-де-ла-Рейна запропонували шведській екоактивістці Греті Тунберг дістатися на віслюку з Лісабона в Мадрид. Ця ідея виникла після відмови юної шведки від авіаперельотів через шкідливі викиди.

Жителі одного з міст Іспанії запропонували екоактивістці Греті Тунберг пройти шлях до Мадрида верхом на віслюку, щоб не забруднювати навколишнє середовище.Так, жителі міста Талавера-де-ла-Рейна, яке розташоване в провінції Толедо, написали юній шведці відповідний лист, пообіцявши взяти на себе всі супутні витрати, щоб активістка могла потрапити на Конференцію ООН зі зміни клімату найбільш екологічним способом.

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"Дорога Грета Турберг, усвідомлюючи важливість підвищення інформованості всього світу про стан навколишнього середовища, асоціація громадян міста приєднується до твоєї боротьбі і готова підтримати тебе в такий спосіб. Ми надаємо у твоєму розпорядження осла, вирощеного в Талавері-де-ла-Рейна, для пересування між Лісабоном і Мадридом для участі в Конференції ООН 2019 року по зміні клімату", – йдеться у повідомленні.

На своїй сторінці у Facebook автори листа пояснюють, що ослів використовували ще їхні далекі предки і що ця тварина є засобом пересування. Використовуючи осла, шведська школярка зможе пройти шлях до Мадрида, не впливаючи погано на екологію.

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