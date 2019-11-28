На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Активісти назвали електронну пошту головною загрозою екології
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Здавалося б, електронна пошта, що не використовує папір, повинна бути лояльною до довкілля, але з цим твердженням не погодилися британські аналітики, пов'язані з енергетичною галуззю. Вони підрахували, наскільки шкідливим для екології Землі може виявитися звичний спосіб спілкування.
Саму по собі електронну переписку можна було б назвати екологічно чистою, але кількість викидів вуглекислого газу електростанціями, що забезпечують роботу серверів, експерти оцінили як серйозну загрозу всій планеті.
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Найбільше шкоди людству, згідно зі звітом дослідників, завдають безглузді повідомлення, що містять одне або декілька слів на кшталт "Ну, як?", "Отримав?", "Ти теж", "Спасибі", "Прийняв" і так далі.
Якби кожен мешканець Великобританії відмовився від щоденної відправки хоча б одного подібного повідомлення, що не несе глибокого смислового навантаження, то вже через рік вдалося б скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу на 16 тисяч тонн, – відзначають аналітики.
Ця кількість викидів еквівалентна роботі двигунів 3334 автомобілів або 81 152 авіаперельотів між Мадридом і Лондоном. Сумарно, згідно з опублікованою доповіддю, тільки у Великобританії відправляється близько 64 мільйонів "непотрібних" листів щодня.
Під час опитування 49% британських користувачів зізналися, що дійсно відправляють подібні повідомлення колегами і близьким. Залишити таку звичку заради екологічного добробуту нашої планети погодилися 71% респондентів.
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