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Активісти назвали електронну пошту головною загрозою екології

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Електронні листи негативно впливають на довкілля - фото 1
Електронні листи негативно впливають на довкілля

Здавалося б, електронна пошта, що не використовує папір, повинна бути лояльною до довкілля, але з цим твердженням не погодилися британські аналітики, пов'язані з енергетичною галуззю. Вони підрахували, наскільки шкідливим для екології Землі може виявитися звичний спосіб спілкування.

Саму по собі електронну переписку можна було б назвати екологічно чистою, але кількість викидів вуглекислого газу електростанціями, що забезпечують роботу серверів, експерти оцінили як серйозну загрозу всій планеті.

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Найбільше шкоди людству, згідно зі звітом дослідників, завдають безглузді повідомлення, що містять одне або декілька слів на кшталт "Ну, як?", "Отримав?", "Ти теж", "Спасибі", "Прийняв" і так далі.

Якби кожен мешканець Великобританії відмовився від щоденної відправки хоча б одного подібного повідомлення, що не несе глибокого смислового навантаження, то вже через рік вдалося б скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу на 16 тисяч тонн, – відзначають аналітики.

Ця кількість викидів еквівалентна роботі двигунів 3334 автомобілів або 81 152 авіаперельотів між Мадридом і Лондоном. Сумарно, згідно з опублікованою доповіддю, тільки у Великобританії відправляється близько 64 мільйонів "непотрібних" листів щодня.

Активісти назвали електронну пошту головною загрозою екології - фото 370863

Під час опитування 49% британських користувачів зізналися, що дійсно відправляють подібні повідомлення колегами і близьким. Залишити таку звичку заради екологічного добробуту нашої планети погодилися 71% респондентів.

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Джерело: Ovoenergy
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