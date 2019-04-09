У вас є буква "М" на долоні? Тоді вам дуже пощастило

Вам треба на одній з рук виявити діагональне з'єднання між лінією розуму (голови) і лінією серця, і ви розглянете ту саму букву "М", яка і є дуже хорошим знаком.

Головними лініями на долонях вважаються лінія серця, лінія розуму, лінія життя. Перші дві розташовані майже паралельно і можуть варіюватися за довжиною від людини до людини. Лінія життя огинає ваш великий палець і дуже часто бере початок від лінії розуму.

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Сучасні хіроманти впевнені, що такий знак дійсно є чимось особливим. Якщо у вас є буква "М" на одній з долонь, ймовірно, ви володієте підприємницькою жилкою і маєте загострену інтуїцію.

Вважається, що багато відомих людей з минулого, включаючи пророків і великих політиків, були володарями цього знака. Кожен раз, коли ви дивитеся на свою долоню і бачите там букву "М", думайте про те, що ви належите до числа "особливих" щасливчиків. Потенційно ви здатні досягти всього, чого тільки побажаєте. Однак пам'ятайте, що під лежачий камінь вода не тече. Будь-який талант перетворюється на успіх тільки завдяки старанній роботі.

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