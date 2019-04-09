На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У вас є буква "М" на долоні? Тоді вам дуже пощастило
-
- 54
Вам треба на одній з рук виявити діагональне з'єднання між лінією розуму (голови) і лінією серця, і ви розглянете ту саму букву "М", яка і є дуже хорошим знаком.
Головними лініями на долонях вважаються лінія серця, лінія розуму, лінія життя. Перші дві розташовані майже паралельно і можуть варіюватися за довжиною від людини до людини. Лінія життя огинає ваш великий палець і дуже часто бере початок від лінії розуму.
І ще: Гороскоп на 9 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
Сучасні хіроманти впевнені, що такий знак дійсно є чимось особливим. Якщо у вас є буква "М" на одній з долонь, ймовірно, ви володієте підприємницькою жилкою і маєте загострену інтуїцію.
Вважається, що багато відомих людей з минулого, включаючи пророків і великих політиків, були володарями цього знака. Кожен раз, коли ви дивитеся на свою долоню і бачите там букву "М", думайте про те, що ви належите до числа "особливих" щасливчиків. Потенційно ви здатні досягти всього, чого тільки побажаєте. Однак пам'ятайте, що під лежачий камінь вода не тече. Будь-який талант перетворюється на успіх тільки завдяки старанній роботі.
Читайте також: Жінки назвали найнеприємніші риси та вчинки чоловіків
-
20:23Маша Єфросиніна перетворилася на кралю з 90-х
-
20:12Фотограф створив вражаючі кадри польотів птахів
-
19:58Проста закуска з оселедця, яку точно захочеться зробити ще
-
19:50Як довго я на тебе чекала – 11, 12 серія: дивитись онлайн серіал СТБ
-
19:37Батько отримав шок, прийнявши дочку в перуці за примару: фотофакт
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:22Кому особливо корисно пити березовий сік
-
19:15Королева корту: Еліна Світоліна вразила звабливим образом
-
19:00Оголені та сексуальні: дівчата мрії, на яких рівнявся весь Голлівуд
-
18:52Модель plus-size показала пишні форми у відвертому вбранні
-
18:40Microsoft випустила тестову версію браузера Edge
-
18:22У вас є буква "М" на долоні? Тоді вам дуже пощастило
-
18:16Гороскоп на 10 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Цитати для Instagram: красиві та прикольні статуси українською
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:54Які iPhone точно не варто купувати в 2019 році
-
17:39Великодній кошик 2019: ціна, скільки обійдуться продукти на Пасху
-
17:20Чотири причини спати без одягу
-
17:13Відверта MARUV показала гаряче фото з відпочинку
-
16:51Роналду розчулив зворушливим відео тренування з синочком
-
16:40Пісня Джамали увійшла в ТОП-10 британських чартів
-
16:30Порошенко – Зеленський: сильні й слабкі сторони кандидатів в одній картинці
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+)
-
16:14Леся Нікітюк попередила про шахрайську схему на заправках
-
15:55Стало відомо, скільки відсотків жінок задоволені своєю зовнішністю
-
19:00Оголені та сексуальні: дівчата мрії, на яких рівнявся весь Голлівуд
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася спокуслива американка Сінді Кроуфорд (18+)
-
15:37В Україні відкрили першу бетонну дорогу: фото і відео
-
14:01Коли і де дивитися дебати кандидатів: рішення Суспільного та ЦВК
-
13:05Пісні з днем народження: найкраща музика українською мовою
-
11:42Блогер зруйнував популярний міф про зарядку смартфонів
-
07:15Дощі повертаються: прогноз погоди на 9 квітня
- 08 квітня
-
22:1340 разів на рік і більше: скільки сексу має бути у вашому віці
-
19:04ТЕСТ: Вгадай серіал з 90-х за одним кадром!
-
16:21Куди поїхати в Україні на травневі свята 2019: бюджетні варіанти
-
15:05Дебати Зеленський vs Порошенко на НСК "Олімпійський": остаточна дата
-
12:13Сповідь продавця: чому НІКОЛИ не варто довіряти промоутерам
-
11:40Голос країни 9 сезон: які учасники команд пройшли у півфінал 2019
-
07:31В Україні помітили дуже рідкісний дорогий спорткар
- 07 квітня
-
21:55Науковці розповіли про несподівану користь орального сексу для жінок
-
19:20В Україні змінилися правила видачі посвідчення водія
-
17:50Дівчина тижня: пишногруда модель із США Кейлі Коуен (18+)
-
14:24Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 квітня 2019 для знаків Зодіаку
-
11:15Шахтар – Динамо: коли і де дивитися онлайн матч 7 квітня
-
10:22Нові популярні пісні: плейлист музики для гарного настрою
-
09:14Найстарший футболіст світу потрапив до Книги рекордів Гіннеса
- 06 квітня
-
21:22Настя Каменських у піжамі, Леся Нікітюк голяка у ванній, а Холостяк на коробках
-
19:00Розквіт сексу в США: ексклюзивні фото американок з 80-х
-
15:21Відпочинок весною: чому варто поїхати у Францію
-
11:25Популярна рок-музика: нові пісні тижня, які зарядять драйвом