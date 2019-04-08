Гороскоп на 9 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Актуальний гороскоп на сьогодні, 9 квітня 2019 року, – у нашій статті. Читайте астрологічний прогноз та дізнайтеся, що зірки приготували для вашого знаку Зодіаку.

Сьогодні зірки та планети налаштовані на позитив. Вони радять бути у доброму гуморі, адже це сприяє успіху. При цьому деякі знаки Зодіаку будуть активно боротися за місце під сонцем.

І ще: Гороскоп на квітень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку

До вашої уваги прогноз на цей день на українській мові!

Гороскоп на сьогодні, 9 квітня 2019

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сьогодні ви дуже близькі до досягнення своїх цілей. У вас кипить енергія та нетерпіння, ви сповнені ентузіазму. Швидше за все вам вдасться домогтися свого. Правда, поки зорі не можуть точно сказати, чи будуть ваші досягнення результатом зусиль або вам вдасться залучити когось допомогти вам.

Сьогодні у вас є тільки два варіанти розвитку подій: ви або не зволікаєте, йдете напролом, "рубаєте з плеча", або тихо оминайте неприємності стороною, робите ставку на те, що все вирішиться само собою.

Близнюки, Зорі радять вам задуматися про вічне. Віра, релігія, пошук істини та сенсу – все це занадто часто відходить на задній план й перекривається нагальними проблемами та справами.

Сьогоднішній день витратьте на пошук сенсу, на перегляд своєї системи цінностей. Нехай зовнішній лиск, статус, амбіції не відведуть вас в сторону і не стануть домінантою всіх ваших думок і вчинків.

Леви, ви ж царі! Постарайтеся прожити цей день так, щоб назавтра ви не мали й тіні сорому, розчарування, докорів сумління при згадці про нього. І тоді згодом можна буде сміливо брати своє "сьогодні" за взірець життєвого орієнтира.

Ви прагнете усією душею вперед до розвитку. Пам'ятайте, що завжди потрібно діяти обдумано і не варто ображати людей даремно, бо ваша сьогоднішня необачність може виплисти в майбутньому чимось недобрим.

Терези, останнім часом у вас накопичилися підстави для переживань. Вам потрібно зібратися з духом та зайнятися об'єктивним аналізом ситуації. Виберіть оптимальний шлях розв'язання проблеми.

Сьогодні вас постійно переслідуватимуть погані передчуття, страхи, невпевненість у собі. Боріться з собою, робіть все для того, щоб прокинутися від цього кошмару. Задумайтесь, може бути, що проблеми взагалі існують тільки у вашій уяві.

Стрільці, навряд чи сьогодні комусь вдасться вас здивувати або збити з пантелику. Ви будете схильні методично і неухильно рухатися в запланованому керунку. Добре, що вам вистачає досвіду, кмітливості та витримки.

Козероги, ви впевнені у своїх силах, відчуваєте під собою міцну опору і, здається, здатні витримати будь-які випробування, подолати проблеми та встояти перед опором. Так тримати! Не загасіть у собі цей яскравий вогник.

Сьогодні ви зустрінете людину, яка згодом стане важливою у вашому житті. Цей персонаж зможе зіграти у вашій долі значну роль – чи то коханець, чи то бізнес-партнер. Це буде емпатична людина, яка позитивно впливатиме на ваші рішення. Збагатіться корисним досвідом.

Риби, сьогодні усі зірки та планети обертаються довкола вас. Найприємніше, що у підсумку, коли ви аналізуватимете події цього дня, ви отримаєте справжнє задоволення.

І ще: Магнітні бурі у квітні 2019: коли українцям поберегти здоров'я