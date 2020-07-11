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Коронавірус Карантин ЗНО

У Токіо барам і нічним клубам доплачуватиму, аби вони не працювали

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Влада Токіо частково компенсує збитки за закриті бари - фото 1
Влада Токіо частково компенсує збитки за закриті бари

Боротьба з коронавірусом триває, тож кожна країна індивідуально шукає способи скоротити кількість заражень на COVID-19. Зокрема, влада Токіо планує платити власникам клубів і барів за те, щоб вони не працювали.

Відповідне рішення влада Токіо прийняла через новий сплеск захворюваності на COVID-19.

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Міська влада не можу змусити заклади закритися згідно із законом, тому пропонує їхнім власникам виплату у розмірі 500 тисяч ієн (4 670 доларів) за закриття на термін 10 і більше днів.

Зазначимо, що за останню добу в Японії зареєстрували 348 нових випадків зараження коронавірусом.

Заклади планують закрити, аби скоротити поширення COVID-19 - фото 415283
Заклади планують закрити, аби скоротити поширення COVID-19

Велика кількість нових випадків зараження може створити проблеми для інших сфер бізнесу, про що ми щиро шкодуємо. Але ми намагаємося вжити заходів обережності, щоб запобігти зараження у наших закладах, – заявила представник японської Асоціації нічних розваг Каорі Кога.

Додамо, що через COVID-19 знову закриваються бари, клуби і спортзали в Ізраїлі. Там за останню добу виявили 840 нових випадків інфікування коронавірусом.

В Україні за попередню добу було зафіксовано 800 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 194 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 99 603 таких повідомлень.

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Джерело: The Guardian
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