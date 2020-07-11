Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 11 липня

Новини про коронавірус в Україні / regnum

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 11 липня: в Україні виявлено 52 843​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 800 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 194 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 99 603 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 52 843 Одужали 25 661 Померли 1 372

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6115) та у Львівській області (6882). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 081 Волинська область 2 987 Дніпропетровська область 1 140 Донецька область 758 Житомирська область 1 521 Закарпатська область 3 842 Запорізька область 612 Івано-Франківська область 2 971 Кіровоградська область 670 Київ 6 115 Київська область 2 986 Львівська область 6 882 Луганська область 93 Миколаївська область 477 Одеська область 2 141 Полтавська область 331 Рівненська область 4 520 Сумська область 337 Тернопільська область 2 217 Харківська область 2 621 Херсонська область 204 Хмельницька область 888 Чернівецька область 5 117 Черкаська область 738 Чернігівська область 594

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-07-2020:

Захворіли 12 446 105 Одужали 6 828 356 Померли 558 683 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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