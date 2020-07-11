Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 11 липня

  • 82
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / regnum

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 11 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 суботи, 11 липня: в Україні виявлено 52 843​ випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 800 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 11 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 194 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 99 603 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 52 843
Одужали 25 661
Померли 1 372

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (6115) та у Львівській області (6882). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 081

Волинська область

 2 987

Дніпропетровська область

 1 140

Донецька область

 758

Житомирська область

 1 521

Закарпатська область

 3 842

Запорізька область

 612

Івано-Франківська область

 2 971

Кіровоградська область

 670

Київ

 6 115

Київська область

 2 986

Львівська область

 6 882

Луганська область

 93

Миколаївська область

 477

Одеська область

 2 141

Полтавська область

 331

Рівненська область

 4 520

Сумська область

 337

Тернопільська область

 2 217

Харківська область

 2 621

Херсонська область

 204

Хмельницька область

 888

Чернівецька область

 5 117

Черкаська область

 738

Чернігівська область

 594

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 11 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 11 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 11-07-2020:

Захворіли 12 446 105
Одужали 6 828 356
Померли 558 683

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 11 липня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок в Україні: 5 небанальних місць, які зачарують своєю красою
  • 08 липня, 15:08
  • 278
Тому Хенксу – 64 роки: 7 головних ролей легендарного актора
  • 09 липня, 14:31
  • 277
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2425848
Загрузка...
Новини