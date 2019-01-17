У Tesla розповіли, як отримати Model 3 безкоштовно

Цінний приз у вигляді Tesla Model 3 пообіцяли хакерам, здатним зламати авто.

Компанія Tesla пообіцяла подарувати свій електромобіль Model 3 будь-кому, хто знайде уразливості в програмному забезпеченні і зламає систему безпеки електромобіля.

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Пройде хакерське змагання Pwn2Own у рамках конференції з інформаційної безпеки CanSecWest. Учасники змагання шукають уразливості в браузерах і корпоративному ПЗ. Відзначимо, що в 2019 році в змаганні вперше з'явилася автомобільна категорія. Програму винагороди за знайдені вразливості в своєму ПЗ Tesla запустила в 2014 році.

А ще компанія Tesla опублікувала ролик, в якому можна подивитися, як збирають седан Model 3. У прискореному відео весь процес виробництва продемонстрували за 48 секунд.

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