Tesla показала, як "народжується" Model 3

Компанія Tesla опублікувала ролик, в якому можна подивитися, як збирають седан Model 3. У прискореному відео весь процес виробництва продемонстрували за 48 секунд.

У ролику показано конвеєр складального майданчика під Фримонті. Зараз підприємство випускає близько 5-7 тисяч примірників Model 3 на тиждень, при тому що спочатку у компанії були проблеми з запуском машини в серію.

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Так, у третьому кварталі 2017 року компанія випустила всього 260 автомобілів замість запланованих півтори тисячі. Потім Tesla доводилося розбиратися з постачальником бракованих запчастин, несвоєчасною доставкою виробничого обладнання, а також налаштуванням вузлових систем конвеєра на фабриках у Каліфорнії та Неваді.

Як говориться в повідомленні Tesla, за 2018 року компанія продала в цілому 245 240 автомобілів, з яких 145,8 тисячі – це Model 3. У четвертому кварталі компанії вдалося зібрати майже 61,4 тисячі екземплярів моделі, що на 15 відсотків більше, ніж в третьому кварталі.

Базова версія Tesla Model 3 в США коштує від 35 тисяч доларів. Такий варіант може проїхати без підзарядки близько 418 кілометрів, а з місця до 96 кілометрів на годину розігнатися за 5,6 секунди.

Топові повнопривідні варіанти Long Range і Performance здатні проїхати на одній зарядці до 499 кілометрів. Першу "сотню" такі автомобілі набирають за 4,5 і 3,3 секунди відповідно.

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