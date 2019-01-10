Стартова ціна Tesla Model S різко зросте

Починаючи з 14 січня 2019 року компанія Tesla різко піднімає ціну базових версій Model S і Model X. Справа в тому, що Tesla припиняє виробництво 75 кВтг акумуляторів для моделей S і X.

Ще у 2016 році, Tesla представила 75 кВтг акумулятор для Model S і Model X. Через два з лишнім роки, Ілон Маск оголосив, що Tesla припиняє виробництво електромобілів з акумуляторною батареєю ємністю 75 кВтг, не оголошуючи про її заміну, і написав в своєму блозі, що якщо клієнти хочуть замовити ці версії, то повинні це зробити до вечора неділі.

І ще: Tesla знизить ціни на всі свої авто

Таке рішення значно збільшить базову ціну двох флагманських автомобілів цього виробника. Зокрема, у США версія з акумуляторною батареєю потужністю 100 кВтг коштує 94 тисяч доларів замість 76000 доларів за версію 75 кВтг на Model S і 97 тисяч доларів замість 82000 доларів за Model X.

Starting on Monday, Tesla will no longer be taking orders for the 75 kWh version of the Model S & X. If you’d like that version, please order by Sunday night at https://t.co/46TXqRJ3C1 — Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2019

Цікаво, що минулого тижня автовиробник заявив, що він знижує ціну всіх своїх автомобілів в США, щоб компенсувати відмову від податкових пільг.

Припинення роботи з акумуляторною батареєю потужністю 75 кВт може стати першим кроком на шляху до зміни всієї архітектури акумуляторної батареї для Model S і Model X – швидше за все, на основі нових 2170 елементів замість 18650 елементів Panasonic, які Tesla використовує для цих транспортних засобів зараз.

Водночас, Model 3 не зміниться в ціні – вартість автомобіля починається від 44 тисячі доларів і доходить до 70500 доларів. Але для замовлення з Європи машина поки не доступна, можна лише зарезервувати свій екземпляр.

Читайте також: Tesla показала, як "народжується" Model 3