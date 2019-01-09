Хто швидше? Усі моделі Tesla порівняли в епічній гонці

Автори YouTube-каналу What's Inside? Family вирішили з'ясувати, яка Tesla швидша, влаштувавши дрег-гонку між чотирма електрокарами.

На стартову лінію вийшли оригінальний Roadster, ліфтбек Model S P100D, седан Model 3 Performance і кросовер Model X P100D.

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Tesla Roadster оснащується електромотором, що видає 294 "конячки" та 400 Нм крутного моменту. До першої "сотні" він здатний розганятися за 3,7 секунди. Модель Model 3 Performance – це два мотори сумарною потужністю 456 сил (639 Нм). Час розгону до 96 кілометрів на годину (60 миль на годину) – 3,5 секунди.

В активі повнопривідного ліфтбека Model S P100D силова установка потужністю 773 "конячки" (967 Нм). З нуля до ста кілометрів на годину електрокар розганяється за 2,6 секунди. Кросовер Model X P100D при таких же показниках трохи повільніший – йому потрібно витратити на цю ж вправу 3,1 секунди.

Раніше на дистанції у чверть милі порівняли у швидкості Tesla Model X P100D та Lamborghini Urus, який розганяється до "сотні" за 3,6 секунди (незалежні виміри показали, що Urus може досягти 100 км/год уже через 3,2 секунди).

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