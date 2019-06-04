У Telegram з'явилася нова крута можливість

Відтепер користувачі Telegram зможуть залишати коментарі. Можливість з'явиться при натисканні спеціальної кнопки.

У популярному месенджері Telegram з новим оновленням додалася важлива функція: можливість коментування публікацій. За допомогою неї стане доступним зворотний зв'язок з власниками каналів. Про це зазначається на сайті месенджера.

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Для додавання коментарів треба буде натиснути спеціальну кнопку, розміщену під публікацією, після чого користувача перенаправлять на спеціальний сайт. Авторизація на ньому вже буде пройдена. На цьому сайті можна буде залишати коментарі, які пізніше будуть перенаправлені власнику каналу. Крім того, користувачі також зможуть обговорювати публікації між собою, використовуючи спеціальні чати.

Після обмежених тестів у США і деяких інших країнах, сервіс Google Maps запустив можливість повідомлень про обмеження швидкості та розташування стаціонарних і мобільних радарів контролю швидкості у понад 40 країнах.

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