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Типовий понеділок: відео з хлопчиком розвеселило мережу

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Важкий понеділок у малюка - фото 1
Важкий понеділок у малюка / Frameitall

У мережі не можуть втримати сміх від відео з веселим малюком, для якого понеділок - також важкий день. Ці почуття знайомі кожному.

На платформі Reddit користувач з ніком beedubvee поділився кумедним відео зі своїм сином, яке за короткий час опинилось у трендах мережі. Всього за 6 годин запис зібрав понад 17 тисяч переглядів та більш як 200 коментарів. А все тому, що малюк лежить у пісочниці прямісінько лицем у піску та робить "ангелика".

Більше курйозів: Що роблять хлопці у вільний час: епічне відео

"Ось як мій син розбирається з понеділками", – зазначив автор, а коментатори зізнались, що кожного тижня мають бажання зробити так само.

How my son deals with Mondays... from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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