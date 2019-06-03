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Штучний інтелект навчився викривати шахраїв на сайтах знайомств
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Учені-комп'ютерники з Великобританії, США й Австралії спільно розробили систему на основі штучного інтелекту, здатну аналізувати профілі, повідомлення та зображення на сайтах знайомств.
Ця дивовижна здатність перш за все необхідна для того, щоб визначати фейкові оголошення шахраїв, які втираються в довіру до наївних громадян (особливо – до громадянок) і змушують їх переказувати гроші.
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Згідно зі статистичними даними, зібраними британським поліцейським звітним центром Action Fraud, торік через романтичні шахрайства британці втратили 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Близько 63 відсотків жертв були жінками.
Дослідники стверджують, що система точна в виявленні аферистів у 93 відсотків випадків. Нею було опрацьовано понад 15 тисяч профілів одного з безкоштовних сервісів знайомств.
Штучний інтелект визначає вік, стать, етнічну приналежність тих, хто використовує сайти такого штибу.
Неправдиві повідомлення, як правило, публікуються від імені чоловіків у віці близько 50 років. У них часто використовується емоційна лексика. Найпоширеніші слова: "турботливий", "пристрасний", "люблячий".
Учені вважають, що новий метод перевершує багато відомих підходів до викриття аферистів, які передбачають складання чорних списків і інші технічні прийоми з виявлення злочинців.
У результаті дослідницька команда сподівається створити систему раннього попередження, яка зможе виявляти шахраїв вже на стадії створення облікових записів і початку листування з жертвами.
Як визначити онлайн-аферистів без допомоги штучного інтелекту
Підозра в нечесності стосовно нового знайомого може закрастися цілком виправдано, якщо він:
- публікує фото, що нагадують образи фотомоделей і артистів;
- розповідає про себе неймовірні історії, пов'язані з далекими подорожами;
- досить швидко зізнається в коханні;
- наполягає на листуванні не на сайті, а електронною поштою або в соцмережах;
- цікавиться умовами вашого побуту, розпитує про роботу, зарплати, нерухомість, поїздки;
- присягаючись приїхати, але в останній момент візит скасовується через трагічний випадок;
- раптово починає скаржитись на життя, просить переказати гроші на квитки, медичну допомогу і т. д.
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