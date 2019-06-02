У Google Maps з'явиться корисна функція, яка сподобається водіям

Після обмежених тестів у США і деяких інших країнах, сервіс Google Maps запустив можливість повідомлень про обмеження швидкості та розташування стаціонарних і мобільних радарів контролю швидкості у понад 40 країнах.

Ці функції запозичені з додатка Waze, який належить Google. Вони з'являться у Google Maps на iOS і Android. Знаки обмеження швидкості розташовані в нижньому куті додатка, а повідомлення про радари та камери контролю правил дорожнього руху демонструються у вигляді значків на віртуальних дорогах.

І ще: Uber почав блокувати пасажирів: чому та навіщо це робиться?

Нові функції доступні в Австралії, Бразилії, США, Канаді, Великобританії, Індії, Мексиці, Росії, Японії, Андоррі, Боснії і Герцеговині, Болгарії, Хорватії, Чехії, Естонії, Фінляндії, Греції, Угорщини, Ісландії, Ізраїлі, Італії, Йорданії, Кувейті, Латвії, Литві, Мальті, Марокко, Намібії, Нідерландах, Норвегії, Омані, Польщі, Португалії, Катарі, Румунії, Саудівської Аравії, Сербії, Словаччини, Південній Африці, Іспанії, Швеції, Тунісі і Зімбабве.

На жаль, Google не наводить повного переліку країн, в яких доступні повідомлення про камери контролю швидкості й обмеження швидкості.

Разом з тим, користувачі з Франції, Швейцарії та Німеччини відзначають, що вони не бачать інформації про розташування радарів контролю швидкості, ймовірно тому, що такі функції є незаконними в цих країнах. У Франції поліції дозволяють перевіряти смартфон на наявність нелегальних програм і можуть стягувати великі штрафи та навіть конфіскувати автомобіль в разі їх виявлення.

Хоча користувачі iOS і Android можуть скористатися новими функціями, поки що тільки власники Android-пристроїв можуть повідомляти про розташування фіксованих і мобільних радарів. Google запозичила ці функції у Waze і використовує офіційні джерела та відгуки водіїв. Водночас варто зазначити, що у Waze багатший набір функцій сповіщення, включаючи інформацію про аварії й інші небезпеки.

Читайте також: Tesla повертає безкоштовну зарядку для електрокарів Model S і Model X