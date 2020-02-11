У Тайвані з фільмів вирізають сцени з поцілунками через коронавірус

Сцен поцілунків у серіалах і фільмах майже не буде

Китайські глядачі ще не скоро побачать сцени з поцілунками у серіалах і кіно – їх почали вирізати з уже відзнятих епізодів і не допускають під час зйомок нових. Це зроблено для профілактики коронавірусу.

Наразі зйомки серіалів тривають тільки на Тайвані, де ситуація з вірусом не така страшна, як в іншій частині Китаю.

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Але телеканали вирішили вжити додаткових заходів обережності: акторам забороняють "інтимні взаємодії" на екрані, а за кадром вся знімальна група повинна носити медичні маски.

Самі актори підтримують таке рішення. Наприклад, останній поцілунок у серіалі "Золоте місто" між героями тривав ледь не одну секунду, хоча спочатку замислювався значно пристраснішим. Актриса Міа Чиу залишилася задоволена сценою і сказала, що цілуватися довше зараз буде просто недоречно.

Кадр з серіалу "Золоте місто"

Крім поцілунків телекомпанії постараються уникати сцен у людних місцях.

Нагадаємо, що раніше пасажири круїзного лайнера Diamond Princess розповіли, як живуть на карантині через коронавірус. Подорож розпочалася в японському місті Йокогама 20 січня і мала б закінчитися там же 4 лютого. Але незадовго до закінчення круїзу у 80-річного пасажира лайнера, який зійшов на берег у Гонконзі, виявили коронавірусну інфекцію.

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