Зубочистки і запальнички: мешканці Китаю вигадують способи захисту від коронавірусу

У Китаї зараз доволі складна ситуація через появу коронавірусу, який став серйозною проблемою для медиків та людей по всьому світу. Тож китайці вигадують дивні, але дієві способи, як уникнути навіть найдрібніших шансів заразитись будь-чим.

Китайці активно діляться в соцмережах карами з власними альтернативними способами зменшити кількість контактів з речами загального користування. Нарешті настав час і ліфтів, тому для натискання на кнопки креативні людини створили кілька варіантів. Приміром, у деяких хмарочосах вже з'явились зубочистки, які слугують одноразовими "натискачами" для кнопок.

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Ще подекуди просто лежать серветки та антисептики, а курці просто використовують запальнички. Звісно ж, ще одним корисним варіантом є просто ходьба сходами, але цим методом користуються одиниці. Насправді, це доволі сумнівний спосіб захиститись від коронавірусу, але справді допоможе врятуватись від застуди чи будь-яких захворювань, які виникають через брудні руки.

CCTV video caught an alleged Chinese family of four from Guangxi province deliberately spat on tissue paper and smeared their saliva all over elevator buttons.



Sources claimed the local police are investigating on this case

.#WuhanCoronaviruspic.twitter.com/E6d6SMwKQ8 — W. B. Yeats (@WBYeats1865) February 5, 2020

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