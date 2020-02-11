У Китаї з'явився пухнастий боєць з коронавірусом: фотофакт

Фото з котом з Китаю за короткий час підкорило мережу, змусивши створювати нові меми та менше або більше хвилюватись через коронавірус. А все тому, що домашній улюбленець також отримав захист

Господарі цього вже відомого кота усіма методами вирішили захистити пухнастика від моторошного коронавірусу. Тому на мордочці у тваринки з'явилась звичайна медична маска.

І ще: Зубочистки і запальнички: мешканці Китаю вигадують способи захисту від коронавірусу

Такий рівень безпеки викликав доволі неоднозначні емоції в користувачів мережі: від паніки до створення мемів про пухнастого бійця з вірусом.

weibo

До слова, на коронавірусі вже реально намагаються навіть заробити. Канадський блогер та музикант з Онтаріо Джеймс Поток (має псевдонім Філіп Поток) летів з Торонто до Ямайки, коли вирішив, що саме час збільшити собі кількість підписників. Посеред польоту він оголосив на весь салон, що заразився коронавірусом. Звісно ж, це був жарт, який знімався на камеру, однак нікого це не розсмішило.

Читайте також: Змії, Білл Гейтс і помилка вчених: у мережі діляться божевільними теоріями про коронавірус