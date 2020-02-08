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Пасажири круїзного лайнера розповіли, як живуть на карантині через коронавірус
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Пасажири лайнера Diamond Princess розповіли, як живе судно в Японії на карантині через коронавірус.
Подорож розпочалася в японському місті Йокогама 20 січня і мала б закінчитися там же 4 лютого. Але незадовго до закінчення круїзу у 80-річного пасажира лайнера, який зійшов на берег у Гонконзі, виявили коронавірусну інфекцію.
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З 5 лютого лайнер поставили на карантин у порту Йокогами. Тоді на судні були 2666 пасажирів і 1045 членів екіпажу. Їх почали перевіряти на коронавірус. Наразі він виявлений у 61 людини. Хворих забрали в лікарню, інші пасажири і члени екіпажу залишаються на судні. Щоб не допустити поширення інфекції, пасажирів, які залишилися на Diamond Princess, попросили не залишати свої каюти. Ресторан, бар, казино, басейн та інший публічний простір лайнера, де раніше збиралося багато людей, спорожніли.
Персонал лайнера продовжує обслуговувати пасажирів у каютах, але тепер уже в медичних масках і рукавичках. У каюти приносять не тільки їжу, а й воду, туалетний папір, свіжі рушники і постільну білизну (правда, тепер пасажири мають заправляти ліжка самі). Також їм роздають градусники, щоб вони кожен день вимірювали температуру, а ще форми для замовлення необхідних ліків.
Щоб пасажирам не було нудно цілими днями сидіти заґратованими, персонал лайнера відкрив їм доступ до восьми додаткових телеканалів, поповнив колекцію фільмів, щодня роздає газети 36 мовами, настільні ігри, кросворди, пластилін, олівці і фломастери для дітей. Крім того, у пасажирів є доступ до інтернету і телефонний зв'язок.
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