У Стамбулі біля мечеті помітили дельфінів: відеофакт

В останні тижні морський рух в протоці Босфор різко скоротився через тривалий спалах коронавірусу. В результаті чого води трохи очистилися, а до берегів Туреччини почали підпливати дельфіни.

Біля однієї з найпопулярніших визначних пам'яток Стамбула – мечеті в районі Ортакей – були помічені кілька дельфінів у воді біля берега. На відео тварини плавають уздовж набережної протоки Босфор, де зазвичай пришвартовані безліч рибальських човнів і майже цілодобово гуляють туристи.

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Також дельфінів бачили недалеко від берегів історичного району Стамбула, де до пандемії працювали безліч рибних ресторанів, популярних серед туристів.

Dolphins play near Ortaköy Mosque, an Istanbul tourist hotspot now void of tourists and boats amid #COVID19 outbreak https://t.co/zwwGoR3V80 pic.twitter.com/Or2XAGgtu1 — DAILY SABAH (@DailySabah) April 23, 2020

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