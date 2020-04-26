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Коронавірус Карантин

У Стамбулі біля мечеті помітили дельфінів: відеофакт

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У Стамбулі біля мечеті помітили дельфінів: відеофакт - фото 1

В останні тижні морський рух в протоці Босфор різко скоротився через тривалий спалах коронавірусу. В результаті чого води трохи очистилися, а до берегів Туреччини почали підпливати дельфіни.

Біля однієї з найпопулярніших визначних пам'яток Стамбула – мечеті в районі Ортакей – були помічені кілька дельфінів у воді біля берега. На відео тварини плавають уздовж набережної протоки Босфор, де зазвичай пришвартовані безліч рибальських човнів і майже цілодобово гуляють туристи.

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Також дельфінів бачили недалеко від берегів історичного району Стамбула, де до пандемії працювали безліч рибних ресторанів, популярних серед туристів.

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Джерело: dailysabah
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