У джунглі Гватемали повернулися ягуари: фотофакт

У джунглі національного парку Тікаль у Гватемалі повернулися ягуари. Їх фотографії опублікувала Національна рада особливо охоронюваних територій Гватемали і адміністрація парку Тікаль.

Співробітники парку відзначають, що цих хижаків давно не було на території, а з'явилися вони, судячи з усього, через відсутність людей, які на карантині у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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"Ми бачимо тварин в джунглях, яких раніше не було через присутність людей", – заявив президент Гватемали Алехандро Джамматтеі. З 1973 року ягуар занесений в міжнародну Червону книгу. У ряді країн Латинської Америки він вже практично не зустрічається.

Національний парк Тікаль, названий так на честь стародавнього індіанського міста, розташований у гватемальської провінції Ель-Петен. Він був заснований в 1955 році для збереження архітектури майя і екосистеми тропічних лісів.

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