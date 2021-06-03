У США знайшли найдавніший у світі інструмент для татуювань

Група вчених із США вирішила вивчити інструменти, виявлені в 1985 році у Фернвалі, місці археологічних розкопок корінних американців.

Увагу дослідників привернули гострі кістки індички, характерний знос яких вказав фахівцям на те, що артефакти використовували для створення натільних малюнків. Схожі ознаки спостерігалися на інструментах, які археологи вивчали раніше, але тоді вони мали справу з кістками оленів, пише sciencenews.

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Хімічний аналіз показав, що знайдені в Фернвалі інструменти зберігають на своїй поверхні залишки чорнила, які використовували для нанесення татуювань близько 3500 років тому. Набір стародавнього майстра складається з чотирьох інструментів, схожих на шило, що раніше і збентежило дослідників, оскільки вони думали, що ці артефакти служили для створення одягу.

На те, що це інструменти для нанесення татуювань, вказують і знайдені в Фернвалі черепашки двостулкових молюсків зі слідами чорнила. Їх могли використовувати як ємності під час процедури. Завдяки новому відкриттю вчені зробили висновки, що корінні жителі Північної Америки стали наносити на свої тіла малюнки набагато раніше, ніж припускали антропологи.

Інструмент для татуювань / JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE

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