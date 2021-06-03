Нарешті дочекався: фото цього татуся підкорило мережу

Батьківство – це серйозна справа, у якій без сталевих нервів та почуття гумору не обійтись. І це підтверджує татусь, який нарешті дочекався результату свого виховання.

На платформі Reddit користувач з ніком wizzle_ra_dizzle поділився кумедним фото зі своєю дитиною, яке стрімко піднялось у тренди. За лічені години допис зібрав понад 18 тисяч балів та більше як 500 коментарів.

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"Чекав на це 9 років", – відзначив автор під знімком, на якому можна побачити дитину, яка чемно косить газон поки батько відпочиває. Коментатори ж не могли втриматись від жартів про те, що колись діти виростуть і займатись садівництвом все ж доведеться татусю самостійно.

Дехто навіть розповів історію про фатальне користування газонокосаркою у дитинстві, яке завершилось тим, що техніка опинилась у басейні. Так автора коментаря позбавили від цієї справи аж до повноліття. Але у більшості випадків допомога по дому є невіддільною частиною обов'язків дітей, чим і користуються батьки.

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