Дівчина з Таїланду покрила татуюваннями практично усе тіло

Мешканка Таїланду забила 98% свого тіла татуюваннями. Харветай Піанкау витратила чимало грошей на таке ефектне перевтілення.

Жінка захопилася татуюваннями у 14 років. І щоб покрити тіло малюнками вона витратила понад 15 тисяч доларів, переповідає історію 35-річної Харветай Піанкау Daily Star.

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За словами дівчини, через своє захоплення бодіартом вона неодноразово стикалася з образами. Незнайомі люди в соцмережах називали її "торговцем наркотиками", "божевільною" та "огидною".

"Раніше мене хвилювало, що думають люди, але з часом я зрозуміла, що мені має бути комфортно в своєму тілі. Люди, яким я не подобаюся, не варті мого часу. Я щаслива бути самою собою, знаючи, що мої близькі мене підтримують і вважають, що я красива", – підкреслила красуня. Своє тіло вона вважає твором мистецтва, а натхнення для ідей тату черпає з навколишнього світу.

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