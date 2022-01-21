У США журналістку збило з ніг авто у прямому ефірі, але вона продовжила репортаж: відео

У США автомобіль наїхав на репортера телеканалу WSAZ Торі Йоргі під час прямого ефіру. Після інциденту жінка встала, сказала, що з нею все гаразд і продовжила вести репортаж. Епічний випадок стався 19 січня у штаті Західна Вірджинія.

На відео Торі Йоргі з'являється на екрані разом із ведучим Тімом Іром, і в один момент великий білий позашляховик збиває її зі спини. Після інциденту журналістка бере свою камеру та кладе її назад на штатив. Потім видно, як вона розмовляє з водієм, який у неї врізався.

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"Я думала, що перебуваю у безпечному місці, але вочевидь, нам, можливо, доведеться трохи перемістити камеру", – додала вона, перш ніж продовжити ділитися новинами.

Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! pic.twitter.com/dbwKt5N1xc — Lee K. Howard (@HowardWKYT) January 20, 2022

Своєю чергою The New York Times пише, що журналістська громадськість сприйняла цей інцидент бурхливою критикою на адресу телеканалів, які економлять гроші. Представники ЗМІ кажуть, що цей випадок наголошує на ризиках, пов'язаних з відправленням репортерів для самостійного висвітлення сюжетів.

"Цей уривок зачепив тележурналістів, особливо тих, хто потрапляє в ситуації, коли від них очікують висвітлення сюжетів без оператора чи продюсера на їхньому боці – практика, відома в індустрії як використання "група однієї людини". Такі завдання часто виконуються журналістами, які відповідають за налаштування камери, а потім постають перед нею, щоб вести репортаж", – пише NYT.

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