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На ведучого спортивного телеканалу у прямому ефірі впав величезний екран: відео

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Під час прямого ефіру на ведучого впав величезний екран - фото 1
Під час прямого ефіру на ведучого впав величезний екран

На ведучого колумбійського спортивного телеканалу ESPN Карлоса Ордуса впав екран під час прямого ефіру. Момент, звичайно ж, потрапив у кадр. Тож не дивно, що дуже скоро він поширився у мережі.

Конструкція впала на журналіста, коли він сидів спиною до неї. Екран вдарив Ордуса об стіл і повалив вниз. Через кілька секунд ведучі оголосили перерву на рекламу.

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Відео моменту з падінням екрану стало вірусним у соцмережах. Ордус записав для тих, хто за нього турбується, короткий ролик і написав у твітері про своє самопочуття.

"Тим, хто написав мені після вчорашньої події, я повинен сказати, що зі мною все гаразд, слава богу. Медичний огляд і відповідні обстеження виключили серйозні проблеми. У мене тільки синець та забій носа (без перелому). Привіт і спасибі", – розповів журналіст.

Нікому не побажаєш пережити щось подібне у житті. Маємо надію, що на каналі уважно перевірили решту конструкції, щоб ситуація згодом не повторилася.

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Джерело: eltiempo
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